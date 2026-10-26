Объем выдачи ипотеки в Челябинской области вырос на 57%
В сентябре 2025 года жителям Челябинской области выдали ипотечных кредитов на 12,4 млрд руб. Это на 57% больше, чем в августе, сообщает Объединенное кредитное бюро.
Число одобренных займов на жилье в регионе повысилось не так сильно — на 35%, до 3,2 тыс. Средний размер ипотеки составил почти 4 млн руб. (+15%). В целом по стране в начале осени россиянам выдали максимальное в этом году количество займов на жилье — 133,6 тыс. За месяц показатель прибавил 41%. Объем одобренных ипотечных кредитов достиг 641,5 млрд руб. (+61% к августу).