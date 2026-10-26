Кубань вошла в пятерку регионов по объему POS-кредитов
В Краснодарском крае в сентябре 2026 года объем POS-кредитов, оформленных в торговых точках, составил 635 млн руб. По этому показателю регион занял пятое место в России. В целом по стране выдача таких займов за месяц сократилась на 9,4%, до 17,5 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Выше показатели оказались в Москве, где объем POS-кредитования достиг 1,79 млрд руб., Московской области — 1,21 млрд руб., Санкт-Петербурге — 822 млн руб. и Тюменской области вместе с ХМАО и ЯНАО — 637 млн руб.
По данным НБКИ, в августе объем POS-кредитов в России составлял 19,3 млрд руб. Среди 30 регионов-лидеров наиболее заметное снижение в сентябре зафиксировано в Москве — на 17,5%, Ленинградской области — на 14,5%, Московской области — на 12,9%, Тюменской области с ХМАО и ЯНАО — на 12,6% и Санкт-Петербурге — на 12,3%.