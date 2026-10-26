Кубань вошла в пятерку регионов по объему POS-кредитов

В Краснодарском крае в сентябре 2026 года объем POS-кредитов, оформленных в торговых точках, составил 635 млн руб. По этому показателю регион занял пятое место в России. В целом по стране выдача таких займов за месяц сократилась на 9,4%, до 17,5 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).