Кубань заняла 48-е место в рейтинге доступности аренды жилья

Краснодарский край занял 48-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. В январе—сентябре 2026 года снимать двухкомнатную квартиру могли позволить себе 50,6% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми. Для оплаты аренды и повседневных расходов такой семье требовался ежемесячный доход в размере 117,7 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.