Кубань заняла 48-е место в рейтинге доступности аренды жилья
Краснодарский край занял 48-е место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. В январе—сентябре 2026 года снимать двухкомнатную квартиру могли позволить себе 50,6% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми. Для оплаты аренды и повседневных расходов такой семье требовался ежемесячный доход в размере 117,7 тыс. руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.
По сравнению с предыдущим периодом доступность аренды жилья в Краснодарском крае увеличилась на 9,9 процентного пункта. По этому показателю регион занял второе место среди субъектов России. В результате Кубань поднялась на 18 позиций в рейтинге.
Эксперты связывают изменение показателя прежде всего со значительным ростом заработных плат и небольшим снижением стоимости аренды квартир. В исследовании оценивалась возможность семей с двумя детьми и двумя работающими взрослыми оплачивать аренду двухкомнатного жилья и повседневные расходы.
Лидером рейтинга по доступности аренды двухкомнатных квартир стал Ханты-Мансийский автономный округ, где такое жилье могли позволить себе 77,5% семей соответствующего типа. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 77,4%, третье — Магаданская область, где доля составила 72,1%.
В первую десятку также вошли Татарстан (66,7%), Сахалинская область (66,4%), Ненецкий автономный округ (66%), Мурманская область (65,5%), Чукотский автономный округ (64,8%), Белгородская область (64,2%) и Калужская область (63,8%).
Наиболее низкие показатели доступности аренды зафиксированы в ряде регионов Северного Кавказа. В Чечне доля семей, способных арендовать двухкомнатную квартиру, составила 14,4%, в Ингушетии — 19,1%, в Кабардино-Балкарии — 22,5%, в Дагестане — 23,1%.