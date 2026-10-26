На Дону на торги выставили хлебопекарное предприятие за 153 млн рублей

В состав комплекса в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области входят три земельных участка, 71 здание, строение и сооружение, а также 190 единиц оборудования и материалов. В частности, в лот включены зерносклады, норийные башни, административные здания, весовые и производственные цеха.