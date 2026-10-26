На Дону на торги выставили хлебопекарное предприятие за 153 млн рублей
АО «Неклиновское ХПХ», находящееся в процедуре конкурсного производства, выставило на открытый аукцион единый имущественный комплекс предприятия. Начальная цена лота составляет 153,2 млн руб., следует из сообщения о торгах.
В состав комплекса в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области входят три земельных участка, 71 здание, строение и сооружение, а также 190 единиц оборудования и материалов. В частности, в лот включены зерносклады, норийные башни, административные здания, весовые и производственные цеха.
Кроме имущественного комплекса на торги отдельными лотами выставлены семь автомобилей, автоцистерна, четыре прицепа и трактор «Беларус» МТЗ-80.1. Начальная стоимость этих объектов составляет от 28 тыс. до 691 тыс. руб.
Торги назначены на 3 декабря. Заявки принимаются с 26 октября по 1 декабря. Размер задатка установлен в размере 20% начальной цены каждого лота, шаг аукциона — 5%.
Конкурсное производство в отношении АО «Неклиновское ХПП» было введено решением Арбитражного суда Ростовской области от 19 января 2026 года.
По данным портала kartoteka.ru, АО «Неклиновское ХПП» зарегистрировано 9 июля 1996 года в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области. Основной вид деятельности — складирование и хранение. Также компания занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности и оптовой торговлей зерном, семенами и кормами. Уставный капитал — 1 млн руб.
В 2025 году выручка «Неклиновского ХПП» составила 0 руб., чистый убыток — 18 тыс. руб. Годом ранее выручка составляла 2,5 млн руб., чистый убыток — 7,7 млн руб.