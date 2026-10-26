В Краснодарском крае к концу октября прогнозируют локальные ливни
В Краснодарском крае последняя неделя октября начнется с солнечной погоды, однако во второй половине периода в регионе ожидаются локальные ливни. При этом осадки не помешают прогреву воздуха до комфортных значений: дневная температура в Причерноморье может достигать +22 градусов. Такой прогноз представили в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, в начале рабочей недели на юге России будет преобладать солнечная погода. Во второй половине периода над Черным морем активизируется циклоническая депрессия, которая принесет в регион плотную облачность и локальные дожди.
«Но они не помешают солнцу прогревать воздух»,— сообщили в центре погоды «Фобос».
Согласно прогнозу, дневная температура в Причерноморье, низовьях Волги и Дона составит +17…+22 градуса. В регионах Кавказа воздух прогреется до +14…+19 градусов.
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в понедельник в Краснодаре температура воздуха поднимется до +22 градусов. Утром в низинах возможен туман, днем ожидается переменная облачность без осадков.
В целом по Краснодарскому краю также прогнозируется отсутствие осадков. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами возможны порывы до 12–14 м/с. Днем температура воздуха достигнет +22 градусов, в горных районах — +14 градусов.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность без осадков. Местами порывы ветра северного и южного направлений могут достигать 12 м/с. В районе Новороссийска скорость порывов может увеличиваться до 18 м/с.
Днем на Черноморском побережье температура воздуха составит +20…+25 градусов. По прогнозу «Фобоса», во второй половине последней недели октября локальные ливни сменят преимущественно солнечную погоду, однако существенного похолодания не ожидается.