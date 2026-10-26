В Краснодарском крае к концу октября прогнозируют локальные ливни

В Краснодарском крае последняя неделя октября начнется с солнечной погоды, однако во второй половине периода в регионе ожидаются локальные ливни. При этом осадки не помешают прогреву воздуха до комфортных значений: дневная температура в Причерноморье может достигать +22 градусов. Такой прогноз представили в центре погоды «Фобос».