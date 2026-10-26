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Выпуск газеты №198/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На территории Дона отменили беспилотную опасность

В Ростовской области утром 26 октября отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«При обнаружении на земле фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте их, по возможности сообщите по номеру «112»,— напомнили в ведомстве.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более 20 беспилотников. Дроны сбили в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. Будет уточняться.
Мария Хоперская