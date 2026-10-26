В Ростовской области на следующей неделе ожидаются ночные заморозки до 3 °C
Первую рабочую неделю последней декады октября донской регион встретит заморозками. По прогнозам Гидрометцентра на понедельник, 26 октября, ночью столбики термометров на большей части области покажут +5…+10 °C, однако при прояснениях температура опустится до нуля, а на севере и востоке региона похолодает до 3 °C. Днем воздух прогреется до +13…+18 °C.
Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Также ожидается восточный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы усилятся до 15–18 м/с.
Комбинация «плюс ночью, минус при прояснениях» — классическая осенняя ловушка для дачников и аграриев: облачность работает как одеяло, задерживающее тепло у земли, а стоит небу очиститься, как накопленное за день тепло уходит в атмосферу, и температура на почвенном слое падает заметно ниже показаний термометра на высоте двух метров. Именно поэтому заморозки «до 3 °C на севере» означают на практике риск подмерзания поздних овощных культур и цветов по всей равнинной части региона — вестник того, что вегетационный сезон на Дону завершается.