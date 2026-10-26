В Ростовской области на следующей неделе ожидаются ночные заморозки до 3 °C

Комбинация «плюс ночью, минус при прояснениях» — классическая осенняя ловушка для дачников и аграриев: облачность работает как одеяло, задерживающее тепло у земли, а стоит небу очиститься, как накопленное за день тепло уходит в атмосферу, и температура на почвенном слое падает заметно ниже показаний термометра на высоте двух метров. Именно поэтому заморозки «до 3 °C на севере» означают на практике риск подмерзания поздних овощных культур и цветов по всей равнинной части региона — вестник того, что вегетационный сезон на Дону завершается.