Сальск оказался лидером по доступности говядины среди городов Ростовской области
Средняя стоимость говядины в городах Ростовской области (без учета бескостного мяса) составила 741,59 рубля за килограмм. Об этом сообщили в Росстате.
Лидером по дороговизне, как и в большинстве продовольственных замеров, стала донская столица: здесь килограмм обходится в среднем в 754,36 рубля. Следом идут Таганрог (749,63 рубля) и Миллерово (736,99 рубля).
Самая доступная говядина зафиксирована в Сальске — 702,75 рубля за килограмм. В группе с низкими ценами также Шахты (718,84 рубля) и Волгодонск (727,84 рубля). Разрыв между самым дорогим и самым дешевым городом области превысил 50 рублей за килограмм.