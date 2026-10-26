Сальск оказался лидером по доступности говядины среди городов Ростовской области

Самая доступная говядина зафиксирована в Сальске — 702,75 рубля за килограмм. В группе с низкими ценами также Шахты (718,84 рубля) и Волгодонск (727,84 рубля). Разрыв между самым дорогим и самым дешевым городом области превысил 50 рублей за килограмм.