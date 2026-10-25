ЧБК обыграл «Барнаул» в матче баскетбольной Суперлиги
Судьба матча решилась на последних секундах
В очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги России по баскетболу челябинский ЧБК на своей площадке встречался с БК «Барнаул».
Первую четверть матча выиграли гости — 26:24. Во второй 10-минутке ЧБК сделал ощутимый рывок, выиграв отрезок со счетом 28:20, однако третью четверть вновь выиграл «Барнаул» — 26:19.
Судьба матча решилась на последних секундах основного времени. Чуть удачливее оказались челябинцы — 95:94.
Лучшими в составе ЧБК были американские легионеры Кортез Эдвардс и Джером Хантер (по 20 очков). По 14 очков на счету Владислава Близнюка и Даниила Зиборова. У «Барнаула» самым результативным стал Павел Лобарев (32 очка).
ЧБК идет без поражений после пяти сыгранных матчей в Суперлиге.