ЧБК обыграл «Барнаул» в матче баскетбольной Суперлиги

Лучшими в составе ЧБК были американские легионеры Кортез Эдвардс и Джером Хантер (по 20 очков). По 14 очков на счету Владислава Близнюка и Даниила Зиборова. У «Барнаула» самым результативным стал Павел Лобарев (32 очка).