ФК «Челябинск» проиграл «Уралу» из-за гола вратаря гостей
Александр Селихов забил прямым ударом со штрафного первый вратарский гол сезона
В очередном матче чемпионата Первой лиги России по футболу футбольный клуб «Челябинск» на своем поле встречался с екатеринбургским «Уралом».
Счет на 9-й минуте игры открыл полузащитник хозяев Рамазан Гаджимурадов, удачно вошедший в штрафную площадь и точно пробивший в дальний угол. «Урал» сравнял счет после перерыва На 71-й минуте форвард гостей Бертран Фурье с острого угла пробил крайне неудачно сыгравшего вратаря челябинцев Ивана Ломаева.
На 81-й минуте игры красную карточку получил игрок гостей Виталий Стежко. Через четыре минуты аналогичного наказания удостоился защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев. Нарушение Кочиева привело к решающему голу, причем штрафной прямым ударом с 23 метров реализовал вратарь «Урала» Александр Селихов. Его мяч стал первым в этом сезоне в российском профессиональном футболе голом, забитым вратарем, и решающим в матче.
А уже в добавленное время выход один на один с Ломаевым реализовал Итало Гонсалвес. 3:1 — победа «Урала».
После 15 проведенных игр ФК «Челябинск» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, опережая зону вылета всего на два очка.