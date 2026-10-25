ФК «Челябинск» проиграл «Уралу» из-за гола вратаря гостей

На 81-й минуте игры красную карточку получил игрок гостей Виталий Стежко. Через четыре минуты аналогичного наказания удостоился защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев. Нарушение Кочиева привело к решающему голу, причем штрафной прямым ударом с 23 метров реализовал вратарь «Урала» Александр Селихов. Его мяч стал первым в этом сезоне в российском профессиональном футболе голом, забитым вратарем, и решающим в матче.