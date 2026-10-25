Над Челябинской областью перехвачен беспилотник ВСУ

Всего в течении дня силами ПВО было перехвачено и уничтожено 125 беспилотников самолетного типа. Кроме Челябинской области, перехваты были осуществлены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Омской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря.