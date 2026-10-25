Мэрия Ставрополя переведет на регулируемый тариф еще 13 автобусных маршрутов

Переход уже идет. По данным, которые мэрия приводила в октябре, с начала 2026 года на регулируемый тариф перевели десять маршрутов. Отдельно глава сообщил, что власти направили средства на покупку 53 автобусов большой и средней вместимости; 20 машин уже вышли на линии. Это указывает на то, что тарифную реформу город сопровождает обновлением парка, хотя сама по себе закупка автобусов не подтверждает, что транспорт уже распределили по новым контрактам.