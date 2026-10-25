Мэрия Ставрополя переведет на регулируемый тариф еще 13 автобусных маршрутов
Более 650 автобусов ежедневно выходят на муниципальные маршруты Ставрополя, которые в сумме охватывают свыше 1,8 тыс. км. На этом фоне город продолжает менять правила перевозок: с 1 февраля 2027 года власти планируют перевести еще 13 маршрутов на регулируемый тариф. Такие цифры глава города Иван Ульянченко привел к профессиональному празднику работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Регулируемый тариф меняет порядок оплаты и требования к перевозчику. Стоимость проезда устанавливают власти, а не сам оператор; муниципалитет также может закрепить условия работы и требования к подвижному составу. Власти объясняют расширение этой модели стремлением ограничить неконтролируемое повышение цен, сохранить льготы и лучше управлять качеством перевозок. Эти задачи прямо прописаны в городской стратегии развития до 2036 года. В ней же отмечено, что в 2026–2027 годах у 95% маршрутов с нерегулируемым тарифом заканчиваются свидетельства на перевозки, что открывает возможность менять формат обслуживания.
Переход уже идет. По данным, которые мэрия приводила в октябре, с начала 2026 года на регулируемый тариф перевели десять маршрутов. Отдельно глава сообщил, что власти направили средства на покупку 53 автобусов большой и средней вместимости; 20 машин уже вышли на линии. Это указывает на то, что тарифную реформу город сопровождает обновлением парка, хотя сама по себе закупка автобусов не подтверждает, что транспорт уже распределили по новым контрактам.
Изменения проходят на фоне жалоб на работу транспорта. Маршрутная сеть не полностью отвечает потребностям горожан: в ней есть избыточное дублирование, а развитие новых районов требует пересмотра связей и обновления автобусов. Документ также указывает на нехватку выделенных полос: их протяженность составляет 2,8 км.
К 2032 году власти намерены перевести все городские маршруты на регулируемый тариф, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Дмитрий Щербаков. Если график сохранится, февральский этап станет одним из крупнейших после перевода десяти направлений в 2026 году. Пока же главный измеримый результат реформы — новые контракты и автобусы; насколько они сократят интервалы, повысят надежность рейсов и снизят число жалоб, покажет работа маршрутов после перехода.