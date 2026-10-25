Мэрия Перми утвердила финансовую помощь БК «Парма» на ближайшие три года
Мэрия Перми утвердила статьи расходов, на которые предполагается направить дополнительные средства для возмещения затрат баскетбольного клуба «Парма». Постановление опубликовано на сайте администрации Перми. В ближайшие три года на поддержку клуба из городского бюджета будет направлено по 90 млн руб. ежегодно. Ранее сумма помощи клубу составляла 100 млн руб. ежегодно.
Согласно опубликованному мэрией постановлению, планируется сокращение по нескольким статьям расходов. Наиболее затратная часть финпомощи бюджета — оплата труда персонала и спортсменов баскетбольной команды. Ежегодно на эти цели будет направлено 43,7 млн руб. Вторая по объему статья затрат — техническое обеспечение мероприятий игровым, вспомогательным, световым и звуковым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью составит 23,1 млн руб. Также предполагается снижение затрат на питание спортсменов: затраты на эту статью расходов составят по 2 млн руб. ежегодно.
«Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с 2016 года. Бюджет пермского клуба в сезоне-2024/2025 составлял 537 млн руб.