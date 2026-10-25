Мэрия Перми утвердила финансовую помощь БК «Парма» на ближайшие три года

Согласно опубликованному мэрией постановлению, планируется сокращение по нескольким статьям расходов. Наиболее затратная часть финпомощи бюджета — оплата труда персонала и спортсменов баскетбольной команды. Ежегодно на эти цели будет направлено 43,7 млн руб. Вторая по объему статья затрат — техническое обеспечение мероприятий игровым, вспомогательным, световым и звуковым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью составит 23,1 млн руб. Также предполагается снижение затрат на питание спортсменов: затраты на эту статью расходов составят по 2 млн руб. ежегодно.