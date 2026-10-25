Кубанскому зернотрейдеру «Гермес-Агро» предъявили 50 млн рублей долга

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гермес-Агро» зарегистрировано в станице Динской Краснодарского края в 2017 году. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал компании — 1,1 млн руб. Генеральным директором и бенефициаром «Гермес-Агро» на протяжении всех лет существования компании является Максим Козулев. По итогам 2025 года выручка общества составила 185,9 млн руб. (в 2024 году — 1,7 млрд руб., в 2023-м — 2,3 млрд руб.), убыток — 136 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2025 года составляла 44 млн руб., дебиторская — 119 млн руб.