Кубанскому зернотрейдеру «Гермес-Агро» предъявили 50 млн рублей долга
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Временный управляющий ООО «Гермес-Агро» Павел Желтов сообщил о поступлении требования от ООО «РБ Лизинг» в размере 49,6 млн руб. основного долга по договору лизинга. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гермес-Агро» зарегистрировано в станице Динской Краснодарского края в 2017 году. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал компании — 1,1 млн руб. Генеральным директором и бенефициаром «Гермес-Агро» на протяжении всех лет существования компании является Максим Козулев. По итогам 2025 года выручка общества составила 185,9 млн руб. (в 2024 году — 1,7 млрд руб., в 2023-м — 2,3 млрд руб.), убыток — 136 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2025 года составляла 44 млн руб., дебиторская — 119 млн руб.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в числе кредиторов ООО «Гермес-Агро» числятся Альфа-Банк, ООО «Деметра Трейдинг» (задолженность по допсоглашениям к рамочному договору поставки), ПАО «Сбербанк» и АО «Лизинговая компания "КамАЗ"».
Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Гермес-Агро» 30 октября 2025 года. Согласно документам суда Краснодарского края, АО «Альфа-Банк» направило заявление о признании должника несостоятельным. Требования составили 55,7 млн руб. От представителей «Гермес-Агро» поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное намерением заключить мировое соглашение с Альфа-Банком, но представитель заявителя, а также Сбербанка возразили, что должник выводит движимое имущество и на злоупотребление правом со стороны должника. Суд встал на сторону банков.
В июне текущего года АО «Альфа-Банк» предъявило ООО «Гермес-Агро» требование на 20,3 млн руб. Как было указано в сообщении ЕФРСБ, основная задолженность компании перед кредитором составляет 673,2 тыс. руб., проценты — 19,7 тыс. руб., неустойка — 17 млн руб. и штраф — 2,5 млн руб. Требование банка включено в третью очередь реестра требований кредиторов.