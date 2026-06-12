Альфа-Банк предъявил кубанскому зернотрейдеру «Гермес-Агро» 20 млн рублей долга

АО «Альфа-Банк» предъявило кубанскому зернотрейдеру ООО «Гермес-Агро» требование на 20,3 млн руб. Как указано в сообщении ЕФРСБ, основная задолженность компании перед кредитором составляет 673,2 тыс. руб., проценты — 19,7 тыс. руб., неустойка — 17 млн руб. и штраф — 2,5 млн руб. Требование банка включено в третью очередь реестра требований кредиторов.

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Как говорится в сообщении, Альфа-Банк требует учесть неустойку и штраф отдельно в реестре требований кредиторов, как требование, подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гермес-Агро» зарегистрировано в станице Динской Краснодарского края в 2017 году. Основной вид деятельности общества — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал компании — 1,1 млн руб. Генеральным директором и бенефициаром «Гермес-Агро» на протяжении всех лет существования компании является Максим Козулев. По итогам 2024 года выручка общества составила 186 млн руб. (в 2024 году — 1,7 млрд руб., в 2023-м — 2,3 млрд руб.), убыток — 136 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2025 года составляла 101 млн руб., дебиторская — 119 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в числе кредиторов ООО «Гермес-Агро» числятся Альфа-Банк, ООО «Деметра Трейдинг» (задолженность по допсоглашениям к рамочному договору поставки), ПАО «Сбербанк» и АО «Лизинговая компания "КамАЗ"».

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Гермес-Агро» 30 октября 2025 года. Согласно документам суда Краснодарского края, АО «Альфа-Банк» направило заявление о признании должника несостоятельным. Требования составили 55,7 млн руб. От представителей «Гермес-Агро» поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное намерением заключить мировое соглашение с Альфа-Банком, но представитель заявителя, а также Сбербанка возразили, указав, что должник выводит движимое имущество, также указав на злоупотребление правом со стороны должника. Суд встал на сторону банков.

В судебном заседании представители Альфа-Банка и Сбербанка указали, что в настоящее время задолженность «Гермес-Агро» составляет более 80 млн руб. Также суд принял во внимание, что в Федресурсе размещено сообщение третьего кредитора — ООО «Джи Пи Си Рус» — о намерении подать заявление о банкротстве ООО «Гермес-Агро».

Из картотеки арбитражных дел следует, что должнику предъявляются иски о взыскании задолженности от лизинговых компаний и других кредиторов (иск ООО «РБ Лизинг» на сумму более 24 млн. руб.). «Согласно Федресурсу, только с июля по сентябрь лизингодатели расторгли шесть договоров лизинга с должником, что свидетельствует о неоплате должником лизинговых платежей; с января 2025 года должник не гасил задолженность банку, и лишь единожды накануне судебного заседания 15 сентября 2025 года со счета должника была списана небольшая часть (220 тыс. руб.)»,— говорится в определении арбитражного суда.

Михеенко Дмитрий