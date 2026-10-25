Директора частного детсада в Нижнем Новгороде подозревают в мошенничестве

По данным следствия, в апреле, июне и июле 2026 года 33-летняя директор детского сада принимала средства родителей на личный счет вместо счета организации. Она обещала самостоятельно перевести деньги по реквизитам детсада, но тратила их на свои нужды. В результате, по подсчетам сотрудников 6-го отделения ОЭБиПК, управляющая обманула семь семей, похитив у них в общей сложности почти 227 тыс. руб.