Директора частного детсада в Нижнем Новгороде подозревают в мошенничестве
В Нижнем Новгороде расследуют мошенничество со средствами родителей, оплативших пребывание детей в частном детском саду в Приокском районе, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
По данным следствия, в апреле, июне и июле 2026 года 33-летняя директор детского сада принимала средства родителей на личный счет вместо счета организации. Она обещала самостоятельно перевести деньги по реквизитам детсада, но тратила их на свои нужды. В результате, по подсчетам сотрудников 6-го отделения ОЭБиПК, управляющая обманула семь семей, похитив у них в общей сложности почти 227 тыс. руб.
Семь уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), объединены в одно производство. На время предварительного расследования фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.