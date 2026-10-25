Турист из Ростовской области погиб у Сахрайских водопадов в Адыгее
Прокуратура Майкопского района взяла на контроль ход проверки по факту гибели туриста у Сахрайских водопадов в Адыгее. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, предварительно установлено, что 24 октября 2026 года двое жителей соседнего региона, находясь у водопадов, сорвались со скалы.
«Один мужчина пoгиб, а второй получил тpaвмы и был доставлен в медучреждение. Органом следствия организована проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры»,— сообщают в пресс-службе прокуратуры Майкопского района.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее сообщали, что туристы сорвались с высоты около 80 м в каньон реки Сахрай. Один погиб, второго пришлось поднимать при помощи специального оборудования.