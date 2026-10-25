Оренбургская «Надежда» проиграла в домашнем матче курскому «Динамо»

Впрочем, курянки всегда были трудными соперницами для «Надежды». В прошлом сезоне оренбурженки уступили соперницам в плей-офф Премьер-лиги и заняли третье место, в то время как «Динамо» стало вторым, уступив постоянным чемпионкам из Екатеринбурга. На крайней игре ситуация для первых обострилась и тем, что девушки играли без Кристины Савкович, Анастасии Бадиной и Анастасии Комаровой. Недавно стало известно, что Комарова вынуждена пропустить сезон из-за травмы. При этом наставник «Надежды» Евгений Иванов заявлял, что команда намерена расширяться – сейчас идут поиски второго легионера. А перед началом сезона 26/27 состав курского «Динамо» пополнили бывший капитан оренбурженок Анастасия Зоткина и разыгрывающий Эшли Бэверли.