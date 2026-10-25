Оренбургская «Надежда» проиграла в домашнем матче курскому «Динамо»
Оренбургская «Надежда 23 октября на домашнем паркете проиграла курскому «Динамо» в рамках матча ЧР среди женских команд Премьер-лиги. Игра, которая три четверти держала болельщиков в неописуемом стрессе, закончилась со счетом 54:68. В заключительной десятиминутке гостьи резко прибавили в точности и ушли в отрыв. Самым результативным игроком матча стала центровой курянок Кияра Линскенс, регулярно атаковавшая оренбурженок из-под кольца и с дистанции.
Игра началась сумбурно с обеих сторон. «Надежда» открыла счет красивым двухочковым, но сразу развить успех не смогла – первые минуты прошли в вязкой борьбе. В игру быстро включилась Кияра Линскенс, уверенно действовавшая и в «краске», и на периметре. При этом гостьи оставляли щит открытым, позволяя хозяйкам догонять счет, но те долго не могли наладить дальние броски: легионер желто-бордовых Белла Насименто неоднократно пыталась попасть из-за дуги, на последних секундах также была попытка забросить трешку от Александры Андрущенко. Во многом картину испортили и ошибки оренбурженок в завершении атак.
Впрочем, курянки всегда были трудными соперницами для «Надежды». В прошлом сезоне оренбурженки уступили соперницам в плей-офф Премьер-лиги и заняли третье место, в то время как «Динамо» стало вторым, уступив постоянным чемпионкам из Екатеринбурга. На крайней игре ситуация для первых обострилась и тем, что девушки играли без Кристины Савкович, Анастасии Бадиной и Анастасии Комаровой. Недавно стало известно, что Комарова вынуждена пропустить сезон из-за травмы. При этом наставник «Надежды» Евгений Иванов заявлял, что команда намерена расширяться – сейчас идут поиски второго легионера. А перед началом сезона 26/27 состав курского «Динамо» пополнили бывший капитан оренбурженок Анастасия Зоткина и разыгрывающий Эшли Бэверли.
Но несмотря на все трудности, желто-бордовые долго держали счет равным: в игру активно включилась защитник Белла Насименто, которая оформила два красивых броска подряд. Вскоре коллегу поддержала и недавно присоединившаяся к команде Мария Полоневич (ранее – Крыжановская).
Гостьи действовали агрессивнее в обороне и использовали неожиданные, мощные передачи, которые ставили «Надежду» в тупик. При этом и «Динамо» не могло похвастаться стабильностью: часто броски гостьей не проходили. Игра шла на встречных курсах, и к большому перерыву команды разошлись на 15 минут со счетом 32:32.
Во второй половине картина не изменилась. Большую часть десятиминутки команды догоняли друг друга по очкам. В агрессивной борьбе отличилась 18-летняя Алиса Бердышева, которая принесла «Надежде» два очка. Однако к концу третьей четверти «Динамо» все же удалось вырваться вперед: после сирены на табло показалось 43:48.
В заключительной четверти гостьи резко прибавили: броски стали точнее, а замысловатые передачи приводили к успешным трешкам. К середине десятиминутки Курск вел 60:50. Надежду вырваться вперед для оренбурженок начала уничтожать Кияра Линскенс, которая была готова отправить мяч в корзину даже одной рукой. Да и сами желто-бордовые начали долго разыгрывать, совершая броски буквально на последних секундах. После пятого фола на скамейку отправилась Алиса Бердышева, которая, кстати, принесла команде 6 очков. Долгая и напряженная борьба завершилась со счетом 54:68 в пользу курянок.
Лучшими в составе хозяев площадки стали Дарья Колосовская (11 очков, 7 подборов, 5 передач) Мария Полоневич (10 очков, 3 подбора).
На данный момент оренбургская команда находится на пятой строчке турнирной таблицы с двумя победами и двумя поражениями. Следующая игра у «Надежды» в рамках ЧР пройдет 1 ноября на домашнем паркете с «Динамо» из Новосибирска.