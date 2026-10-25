В Махачкале УК-3 лишилась лицензии после проверки

У компании уже возникали претензии надзорных органов. В мае 2026 года мировой суд Кировского района Махачкалы оштрафовал ее генерального директора на 25 тыс. руб. за неисполнение предписания Госжилинспекции: УК не отремонтировала вовремя балконную плиту в квартире №11. Два других балкона, в квартирах №15 и №19, компания отремонтировала в срок; к рассмотрению дела в суде устранили и последнее нарушение. Этот эпизод подтверждает, что инспекция ранее выдавала УК предписания, но сам по себе не объясняет нынешнее решение о лицензии.