В Махачкале УК-3 лишилась лицензии после проверки
Госжилинспекция Дагестана выдала ООО «УК-3» девять предписаний после осмотра многоквартирных домов рядом с котельной на улице Орджоникидзе, 155. Врио вице-премьера республики Валентин Клок сообщил, что компания лишилась лицензии на управление домами. По его словам, под управлением УК находились 98 многоквартирных домов. Администрации Махачкалы направили письмо с просьбой провести открытый конкурс и выбрать новую управляющую организацию, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
Проверка состоялась во время подготовки к отопительному периоду. Валентин Клок осматривал котельную филиала «Махачкалинские тепловые сети» АО «ЕОРД» и расположенные рядом жилые дома. По опубликованному сообщению, инспекторы обнаружили отсутствие ремонта в местах общего пользования и антисанитарное состояние подвалов. Госжилинспекция предписала УК устранить нарушения в установленные сроки. Материалы проверки также направили в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану для ревизии финансово-хозяйственной деятельности компании.
Официального текста девяти предписаний, адресов домов и решения о прекращении лицензии в публикациях, найденных на момент подготовки материала, нет. Поэтому пока нельзя установить, какие именно нарушения зафиксировали по каждому дому и каким документом оформили прекращение действия лицензии. Госжилинспекция ведет на своем сайте реестр лицензий, реестр аннулированных лицензий и публикует протоколы лицензионной комиссии.
У компании уже возникали претензии надзорных органов. В мае 2026 года мировой суд Кировского района Махачкалы оштрафовал ее генерального директора на 25 тыс. руб. за неисполнение предписания Госжилинспекции: УК не отремонтировала вовремя балконную плиту в квартире №11. Два других балкона, в квартирах №15 и №19, компания отремонтировала в срок; к рассмотрению дела в суде устранили и последнее нарушение. Этот эпизод подтверждает, что инспекция ранее выдавала УК предписания, но сам по себе не объясняет нынешнее решение о лицензии.