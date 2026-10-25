На поле танки грохотали...

На территории 255-го межвидового полигона Центрального военного округа прошел Уральский Танковый Фестиваль «Броня Танкограда - 2026». Зрителям продемонстрировали выставку образцов военной техники разных лет, выступления реконструкторов, восстановивших боевые операции Великой отечественной войны и действия советских войск в Афганистане, свои возможности продемонстрировала и современная боевая техника. Лучшие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал»