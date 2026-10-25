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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Южный Урал

На поле танки грохотали...

На чебракульском полигоне прошел танковый фестиваль «Броня Танкограда»
На территории 255-го межвидового полигона Центрального военного округа прошел Уральский Танковый Фестиваль «Броня Танкограда - 2026». Зрителям продемонстрировали выставку образцов военной техники разных лет, выступления реконструкторов, восстановивших боевые операции Великой отечественной войны и действия советских войск в Афганистане, свои возможности продемонстрировала и современная боевая техника. Лучшие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал»
1/201/20

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фестиваль проходил на территории 255 межвидового полигона Центрального военного округа, рядом с Чебаркулем
2/202/20

Фестиваль проходил на территории 255 межвидового полигона Центрального военного округа, рядом с Чебаркулем

Егор Ивлев / Коммерсантъ

О том, что можно увидеть на полигоне, зрителей предупреждают даже дорожные знаки
3/203/20

О том, что можно увидеть на полигоне, зрителей предупреждают даже дорожные знаки

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фестиваль собрал тысячи зрителей
4/204/20

Фестиваль собрал тысячи зрителей

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Посетители могли осмотреть экспозицию военной техники разных лет
5/205/20

Посетители могли осмотреть экспозицию военной техники разных лет

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Свои навыки продемонстрировали авиаторы
6/206/20

Свои навыки продемонстрировали авиаторы

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Были на фестивали и представители клуба любителей старинных автомобилей
7/207/20

Были на фестивали и представители клуба любителей старинных автомобилей

Егор Ивлев / Коммерсантъ

на полигон доставили военную технику разных лет, в том числе один из немногих сохранившихся на ходу Т-34
8/208/20

на полигон доставили военную технику разных лет, в том числе один из немногих сохранившихся на ходу Т-34

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Реконструкторы в стареньком "Виллисе"
9/209/20

Реконструкторы в стареньком "Виллисе"

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Одна из реконструкций была на тему боев Великой отечественной войны
10/2010/20

Одна из реконструкций была на тему боев Великой отечественной войны

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Старенькая пушка ЗиС-3 все еще способна стрелять
11/2011/20

Старенькая пушка ЗиС-3 все еще способна стрелять

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Снайперы в форме времен ВОВ
12/2012/20

Снайперы в форме времен ВОВ

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Танк и пехота штурмуют условный населенный пункт, построенный на полигоне
13/2013/20

Танк и пехота штурмуют условный населенный пункт, построенный на полигоне

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Отдельная реконструкция была посвящена событиям в Афганистане
14/2014/20

Отдельная реконструкция была посвящена событиям в Афганистане

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Бойцы на броне БТР-80
15/2015/20

Бойцы на броне БТР-80

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Боец в форме Советской армии
16/2016/20

Боец в форме Советской армии

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Зрителям демонстрировали возможности и современной техники. В частности, БМП-3 с "мангалом" на крыше башни
17/2017/20

Зрителям демонстрировали возможности и современной техники. В частности, БМП-3 с "мангалом" на крыше башни

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Т-80 БВМ в деле
18/2018/20

Т-80 БВМ в деле

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Выглядело все весьма эффектно
19/2019/20

Выглядело все весьма эффектно

Егор Ивлев / Коммерсантъ

Музыкально сопровождение осуществлял оркестр 90-й Гвардейской танковой дивизии
20/2020/20

Музыкально сопровождение осуществлял оркестр 90-й Гвардейской танковой дивизии

Егор Ивлев / Коммерсантъ