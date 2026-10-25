Три человека пострадали при атаке БПЛА на Омск
При атаке БПЛА на Омск пострадали три человека. «После вчерашней атаки на Омск пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет»,— сообщил в своих соцсетях глава региона Виталий Хоценко.
Вчера, 24 октября, БПЛА атаковали северный промышленный узел Омска и логистический центр Ozon. В 22:06 местного времени губернатор Хоценко объявил об отмене беспилотной опасности и поблагодарил защищавшие регион силы ПВО Минобороны России, а также экстренные службы.