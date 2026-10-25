«Сибирь» крупно проиграла лидеру регулярного чемпионата КХЛ
Новосибирская «Сибирь» на выезде крупно проиграла магнитогорскому «Металлургу», который занимает 1-е место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). У сибиряков единственную шайбу забросил Максим Сушко (23 мин), голами у уральцев отметились Андрей Козлов (31 мин), Даниил Вовченко (36 мин), Валерий Орехов (40 мин), Люк Джонсон (41 мин) и Руслан Исхаков (45 мин).
«До того момента, как мы пропустили первый гол, в принципе, все складывалось неплохо. И игра давалась, и не позволяли сопернику таких атак совершать. Но, к сожалению, вот эти детские ошибки, первый, второй гол и удаление — это прямо подломило ребят. Хотели на третий период выскочить, побежать, но тут же практически сразу же получили контратаку, опять неправильно сыграли»,— подвел итоги матча наставник «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).
Следующий матч чемпионата «Сибирь» проведет 26 октября в Челябинске с «Трактором».