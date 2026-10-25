«Сибирь» крупно проиграла лидеру регулярного чемпионата КХЛ

«До того момента, как мы пропустили первый гол, в принципе, все складывалось неплохо. И игра давалась, и не позволяли сопернику таких атак совершать. Но, к сожалению, вот эти детские ошибки, первый, второй гол и удаление — это прямо подломило ребят. Хотели на третий период выскочить, побежать, но тут же практически сразу же получили контратаку, опять неправильно сыграли»,— подвел итоги матча наставник «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).