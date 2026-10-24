Над Прикамьем сбили вражеские БПЛА

В период с 8:00 по 20:00 24 октября дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, вражеские БПЛА уничтожены над 13 регионами, в том числе над Пермским краем. Точное количество беспилотников, обезвреженных над регионом, не уточняется.