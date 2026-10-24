Над Прикамьем сбили вражеские БПЛА
В период с 8:00 по 20:00 24 октября дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, вражеские БПЛА уничтожены над 13 регионами, в том числе над Пермским краем. Точное количество беспилотников, обезвреженных над регионом, не уточняется.
Кроме Пермского края налету беспилотников подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Самарская, Свердловская, Ульяновская области, Республики Крым и Башкортостан, а также другие субъекты РФ. БПЛА были уничтожены и над акваторией Черного моря.
Режим «Беспилотная опасность» был введен сегодня на территории Пермского края в 9:30. Он действовал до 15:00. Информации о прилетах на промышленную и гражданскую инфраструктуру не было.