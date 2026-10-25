За восемь месяцев жители Сочи купили более 2 миллионов упаковок обезболивающих
В январе—августе 2026 года жители Сочи приобрели в аптеках более 2 млн упаковок обезболивающих на 562 млн руб., подсчитали для «Ъ-Сочи» в маркетинговом агентстве, специализирующемся на исследовании фармацевтического рынка, DSM Group. В денежном выражении продажи выросли на 13,3% год к году, в натуральном — на 7,2%.
К обезболивающим препаратам широкого действия обычно относят анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
На НПВП пришлось 916,3 тыс. упаковок на 359 млн руб. В деньгах продажи выросли на 16,7% год к году, в упаковках — на 14,3%. Лидером продаж стал «Нурофен» с долей 9,5% в денежном выражении. В пятерку наиболее популярных препаратов также вошли «Нимесил» (7,9%), нимесулид (4,7%), ибупрофен (4,3%) и Аркоксиа (3,9%).
На анальгетики-антипиретики пришлось 1,1 млн упаковок на 202,8 млн руб. В деньгах продажи выросли на 7,6% год к году, в упаковках — на 2%. Наибольшую долю продаж занял «Терафлю» (14,9%). Далее следуют «Пенталгин» (12,2%), «Цитрамон» (8,5%), «Спазмалгон» (6,4%) и ацетилсалициловая кислота (4,1%).
Врач-невролог медицинского центра CL Doctor Андрей Удовиченко полагает, что рост продаж обезболивающих связан с несколькими факторами. «В денежном выражении динамику могла поддержать не только более частая покупка препаратов, но и повышение цен, а также переход покупателей на более дорогие формы и комбинированные средства. Рост в упаковках может отражать распространенность головной и мышечно-скелетной боли, заболеваний суставов и позвоночника, а также самолечение при острых состояниях. Для Сочи дополнительным фактором может быть сезонная нагрузка: в городе увеличивается число людей, занятых в сфере услуг, и временных посетителей»,— говорит он.
Эксперт добавляет, что обезболивающие устраняют симптом, но не причину боли. Регулярный или учащающийся прием — повод обратиться к врачу. «Нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать риск желудочно-кишечных кровотечений, негативно влиять на почки и сердечно-сосудистую систему, а превышение дозировок парацетамола опасно для печени. Особое внимание нужно обращать на состав комбинированных препаратов, чтобы не принимать одно и то же действующее вещество одновременно под разными торговыми названиями. При внезапной сильной боли, нарушении речи, слабости в конечностях, боли в груди или высокой температуре необходима срочная медицинская помощь»,— отмечает врач.