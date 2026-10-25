За восемь месяцев жители Сочи купили более 2 миллионов упаковок обезболивающих

Врач-невролог медицинского центра CL Doctor Андрей Удовиченко полагает, что рост продаж обезболивающих связан с несколькими факторами. «В денежном выражении динамику могла поддержать не только более частая покупка препаратов, но и повышение цен, а также переход покупателей на более дорогие формы и комбинированные средства. Рост в упаковках может отражать распространенность головной и мышечно-скелетной боли, заболеваний суставов и позвоночника, а также самолечение при острых состояниях. Для Сочи дополнительным фактором может быть сезонная нагрузка: в городе увеличивается число людей, занятых в сфере услуг, и временных посетителей»,— говорит он.