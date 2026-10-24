Экс-замглавы Самары попал в список скрывающихся от наказания за границей россиян

В публичный реестр попали находящиеся за рубежом россияне, которые были осуждены по статье УК или не выплатили штрафы по статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. В отношении них предусмотрены ограничения, включая заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. Они начали действовать с 24 октября.