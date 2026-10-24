Экс-замглавы Самары попал в список скрывающихся от наказания за границей россиян
Бывший замглавы Самары и блогер Марк Фейгин (признан иноагентом) попал в перечень скрывающихся от наказания за границей россиян, опубликованный Минюстом. На данный момент в списке находятся 12 человек.
В публичный реестр попали находящиеся за рубежом россияне, которые были осуждены по статье УК или не выплатили штрафы по статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. В отношении них предусмотрены ограничения, включая заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. Они начали действовать с 24 октября.
Закон об ограничительных мерах был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа. Его будут применять при наличии трех условий: вступления в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. Вносить или исключать людей из реестра Минюст будет на основании предложений МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры.