«Крылья Советов» на выезде победили «Рубин» в матче РПЛ
Самарская команда победила третий раз в текущем сезоне Российской премьер-лиги
В Казани прошел матч 12-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Оба мяча были забиты во втором тайме. Сначала защитник гостей Игор Вуячич срезал мяч в свои ворота. Преимущество самарской команды удвоил Амар Рахманович, реализовавший пенальти.
«Крылья Советов» одержали третью победу в текущем сезоне РПЛ. Самарская команда набрала 15 очков и поднялась на промежуточное седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами находится на десятой позиции.