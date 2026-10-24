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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Прикамье

«Молот» уступил «Омским Крыльям»

Хоккеисты «Молота» в матче чемпионата ВХЛ на своей площадке уступили дублерам омского «Авангарда». Итог поединка 3:2. Пермяки первыми открыли счет, гол на счету Никиты Колесникова. Однако на последней минуте второго периода Виктор Пластинин сравнял счет, реализовав численное большинство. Все решила единственная шайба, забитая «Омскими Крыльями» в последней трети матча. Несмотря на все усилия, пермяки отыграться не смогли.
Следующую игру подопечные Льва Бердичевского проведут в ближайший понедельник против «Зауралья» из Кургана. Поединок пройдет в Перми.