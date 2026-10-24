В Ростове после атаки БПЛА на маршруты вернут резервные автобусы

В Ростове-на-Дону временно вернут на городские маршруты автобусы из резервного парка, выведенные из эксплуатации после обновления общественного транспорта этой весной. Решение принято на период восстановления техники «Ростовпассажиртранса», поврежденной в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.