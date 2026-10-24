В Ростове после атаки БПЛА на маршруты вернут резервные автобусы
В Ростове-на-Дону временно вернут на городские маршруты автобусы из резервного парка, выведенные из эксплуатации после обновления общественного транспорта этой весной. Решение принято на период восстановления техники «Ростовпассажиртранса», поврежденной в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Из 90 новых автобусов, поступивших в город этой весной, повреждения получили пять. В основном пострадало остекление. Люди при атаке не пострадали.
Резервные автобусы будут использоваться для сохранения необходимого объема пассажирских перевозок на время ремонта поврежденной техники. После восстановления автобусов их планируют вернуть на линии.