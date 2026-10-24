В Петербурге задержали подозреваемых в хищении автомобилей на 19 млн рублей

Полиция задержала двух мужчин в возрасте 30 и 52 лет, которых подозревают в краже трех дорогих автомобилей. Один из них — BMW X6 стоимостью 11,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.