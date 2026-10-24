В Петербурге задержали подозреваемых в хищении автомобилей на 19 млн рублей
Полиция задержала двух мужчин в возрасте 30 и 52 лет, которых подозревают в краже трех дорогих автомобилей. Один из них — BMW X6 стоимостью 11,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным полиции, в декабре 2024 года с проспекта Науки в Петербурге угнали Lexus GS350 за 2,3 млн руб. В январе 2025 года из гаражного кооператива в поселке Кузьмоловский пропали BMW X6 за 11,3 млн руб. и BMW 730i за 5,8 млн руб.
BMW 730i вскоре нашли на паркинге на Орлово-Денисовском проспекте в Петербурге. На машине были установлены поддельные регистрационные знаки.
Во время обысков у задержанных изъяли телефоны, девять комплектов автомобильных номеров, ключи и документы на машины. Уголовные дела расследуют по статье о краже в особо крупном размере.