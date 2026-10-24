В Сочи завершают восстановление поврежденных оползнем магистральных водоводов

В Сочи завершают восстановление двух магистральных водоводов на Новороссийском шоссе, поврежденных из-за оползневых процессов. На время ремонтных работ подачу воды жителям Хостинского района удалось сохранить в полном объеме. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.