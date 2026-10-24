В Сочи завершают восстановление поврежденных оползнем магистральных водоводов
В Сочи завершают восстановление двух магистральных водоводов на Новороссийском шоссе, поврежденных из-за оползневых процессов. На время ремонтных работ подачу воды жителям Хостинского района удалось сохранить в полном объеме. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, специалисты смонтировали дублирующую линию протяженностью 55 м. Она прошла испытания, подтвердившие герметичность сетей. Сейчас рабочие завершают монтаж нового участка основного водовода.
Подключить оба трубопровода планируется поэтапно до конца ноября. При восстановлении сетей особое внимание уделяют надежности конструкций и безопасности их дальнейшей эксплуатации.