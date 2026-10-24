Прокуратура проверяет информацию об отключении водоснабжения в Кондратово

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Кондратово организовано плановое отключение горячего и холодного водоснабжения. Однако, согласно постам, в процессе замены центральных сетей произошла авария на другом участке, часть многоквартирных домов оказалась без воды. На официальной странице Кондратовского территориального управления указано, что с 23:00 23 октября временно ограничена подача холодной воды в связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе. «Работы продлятся до полного завершения ремонта. Ограничение затронет всю территорию деревни Кондратово, за исключением ЖК “Медовый”», — говорится в сообщении.