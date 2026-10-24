Госорганы и экстренные службы Северной Осетии перешли в режим повышенной готовности
В Северной Осетии с 6:00 24 октября установлен режим повышенной готовности для органов управления и экстренных служб, задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Согласно документу, заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с полуночи до 7:00. После 23:00 также запрещается прием заказов на алкоголь, за исключением предусмотренных указом категорий объектов общепита.
В республике также запрещено проведение публичных массовых мероприятий. МВД рекомендовано усилить патрулирование в местах массового пребывания людей.
Дополнительные требования предъявлены к объектам общепита. Они должны быть оснащены системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, предусмотрена их охрана с привлечением лицензированных частных охранных организаций.
Режим предусматривает комплекс дополнительных мер безопасности и сохраняется до отмены отдельным решением главы региона.