Госорганы и экстренные службы Северной Осетии перешли в режим повышенной готовности

В Северной Осетии с 6:00 24 октября установлен режим повышенной готовности для органов управления и экстренных служб, задействованных в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меняйло. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.