Электроснабжение в Севастополе планируют восстановить к вечеру
В Севастополе рассчитывают восстановить электроснабжение большей части города к вечеру 24 октября, ориентировочно после 19:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, оперативный штаб по энергобезопасности работает с ночи в непрерывном режиме. По резервным схемам удалось подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение также восстановили в части жилых кварталов, получающих питание от подстанций, обслуживающих эти объекты.
Михаил Развожаев поблагодарил энергетиков и другие службы, приступившие к ликвидации последствий аварии.
Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами полуострова, которая произошла в результате атаки БПЛА, в республике ввели ограничение на подачу электроэнергии и воды.