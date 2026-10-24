Электроснабжение в Севастополе планируют восстановить к вечеру

По его словам, оперативный штаб по энергобезопасности работает с ночи в непрерывном режиме. По резервным схемам удалось подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение также восстановили в части жилых кварталов, получающих питание от подстанций, обслуживающих эти объекты.