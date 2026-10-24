Superjob: 72% пермяков поддерживают запрет на продажу вейпов

Напомним, Прикамье стало первым регионом в стране, который с 1 марта текущего года запретил продажу электронных приборов для курения смесей и систем нагревания табака. За нарушение запрета в законе об административных правонарушениях Пермского края предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц. В августе заксобрание Пермского края утвердило поправки в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Они учитывают нормы федерального законодательства, принятые этим летом. Согласно поправкам, запрет на розничную продажу устанавливается для электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничения продажи вводятся с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года