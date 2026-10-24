Superjob: 72% пермяков поддерживают запрет на продажу вейпов
Столица Прикамья вошла в список крупных городов РФ, где население активнее всего поддерживает запрет на продажу электронных сигарет. Как сообщает пресс-служба сервиса Superjob, 72% опрошенных пермяков одобряет это решение. Не поддерживает запрет лишь 6% пермских респондентов, еще 16% относятся к нему равнодушно, оставшиеся 6% затруднились ответить.
Так, Пермь заняла вторую строчку рейтинга городов, негативно настроенных к продаже электронных сигарет. На первом месте оказался Ростов-на-Дону, где запрет поддерживает 73% населения. В пятерку городов, активно поддерживающих ужесточение оборота вейпов, вошли также Казань (71% респондентов), Воронеж, Самара и Челябинск (по 70%).
Напомним, Прикамье стало первым регионом в стране, который с 1 марта текущего года запретил продажу электронных приборов для курения смесей и систем нагревания табака. За нарушение запрета в законе об административных правонарушениях Пермского края предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц. В августе заксобрание Пермского края утвердило поправки в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Они учитывают нормы федерального законодательства, принятые этим летом. Согласно поправкам, запрет на розничную продажу устанавливается для электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничения продажи вводятся с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года