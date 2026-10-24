Дагестанские врачи спасли пациента после 11 остановок сердца
Специалисты Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП) в Дагестане спасли 61-летнего местного жителя, пережившем клиническую смерть 11 раз. Пациент в критическом состоянии был доставлен в модульное приемное отделение учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Бороться за жизнь пациента начали еще фельдшеры бригады скорой помощи, а в больнице врачи столкнулись с редким сочетанием двух жизнеугрожающих патологий — инфаркта миокарда и фибрилляции предсердий. За время транспортировки и первичного осмотра сердце пациента останавливалось 11 раз, каждый раз медикам удавалось запустить его заново.
В экстренном порядке в модульном приемном отделении была проведена операция по стентированию коронарных артерий. В ходе хирургического вмешательства специалистам удалось восстановить нормальный кровоток в миокарде. В настоящее время жизни пациента ничего не угрожает, он переведен из реанимации и готовится к выписке.