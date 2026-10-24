Дагестанские врачи спасли пациента после 11 остановок сердца

Бороться за жизнь пациента начали еще фельдшеры бригады скорой помощи, а в больнице врачи столкнулись с редким сочетанием двух жизнеугрожающих патологий — инфаркта миокарда и фибрилляции предсердий. За время транспортировки и первичного осмотра сердце пациента останавливалось 11 раз, каждый раз медикам удавалось запустить его заново.