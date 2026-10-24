В Ялте остаются подтоплены 10 домов
В Большой Ялте продолжаются круглосуточные работы по ликвидации последствий паводка. Аварийно-спасательные подразделения задействованы на трех участках и в восьми секторах Ялты, Кореиза и Алупки.
По состоянию на утро 24 октября от воды освободили 19 объектов, в том числе 13 частных и четыре многоквартирных дома, музей и крокодиляриум. Подтопленными остаются еще десять домов. Всего зарегистрировано 17 происшествий, разрушены пять подпорных стен.
Основные усилия сотрудников МЧС направлены на расчистку водоотводных каналов от мусора и камней, принесенных потоком воды. С применением инженерной техники расчищают русла рек Узень-Чешме, Гува и Дерикойка. Также проведены работы на участках рек Гува и Кара-Баир: расчищено 120 м русла, сооружено 24 м водоотводных преград из форменных бетонных блоков.
Для защиты территорий возведено 35 временных дамб общей протяженностью 2,85 км. При их строительстве использовали 5,9 тыс. мешков. С мест проведения работ вывезли 1,92 тыс. куб. м грунта.
К ликвидации последствий паводка привлечены 315 человек и 54 единицы техники. Оперативный штаб на базе администрации координирует работу аварийно-спасательных подразделений и принимает меры для защиты людей и транспорта.