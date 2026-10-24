В Ялте остаются подтоплены 10 домов

По состоянию на утро 24 октября от воды освободили 19 объектов, в том числе 13 частных и четыре многоквартирных дома, музей и крокодиляриум. Подтопленными остаются еще десять домов. Всего зарегистрировано 17 происшествий, разрушены пять подпорных стен.