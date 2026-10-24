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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Волга

В аэропортах Самары, Оренбурга и Ульяновска задержаны десятки рейсов

Росавиация днем 24 октября объявила о снятии ограничений
Утром 24 октября в различных регионах Приволжского федерального округа (ПФО) официально вводили режим «Ковер» из-за угрозы БПЛА. В рамках распоряжения Росавиации было полностью приостановлено выполнение взлетов и посадок в аэропортах Самары, Ульяновска (Баратаевка) и Оренбурга.

Мария Потокина / Коммерсантъ

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В Курумоче (Самара) 24 октября зафиксировано 26 задержанных и 12 полностью отмененных рейсов, в том числе в направлении Москвы. Задержаны рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие города.
Около 11:00 (MSK) Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга.
Андрей Сазонов