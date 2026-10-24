Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Северо-Запад

В ТЦ «Галерея» в Петербурге восстановили электроснабжение

В торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге восстановили электроснабжение. С 07:34 электричество подается в полном объеме, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Россети Ленэнерго».
Свет пропал в ночь на пятницу, 23 октября

Свет пропал в ночь на пятницу, 23 октября

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Причиной отключения стало повреждение электрического кабеля сторонней организацией во время строительных работ, уточнили в компании.
Накануне, 23 октября, торговый центр временно закрыли для посетителей из-за отключения электричества. Как писал «Ъ Северо-Запад», свет пропал в ночь на пятницу. В здании оставались сотрудники и аварийная бригада, посетителей не было. Восстановительные работы продолжались в течение дня.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор