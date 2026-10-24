В ТЦ «Галерея» в Петербурге восстановили электроснабжение
В торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге восстановили электроснабжение. С 07:34 электричество подается в полном объеме, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Россети Ленэнерго».
Причиной отключения стало повреждение электрического кабеля сторонней организацией во время строительных работ, уточнили в компании.
Накануне, 23 октября, торговый центр временно закрыли для посетителей из-за отключения электричества. Как писал «Ъ Северо-Запад», свет пропал в ночь на пятницу. В здании оставались сотрудники и аварийная бригада, посетителей не было. Восстановительные работы продолжались в течение дня.