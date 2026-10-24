В Краснодаре утром в субботу работают 92 АЗС

Топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнёр», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». Заправки расположены в разных районах города, в том числе на улицах Уральской, Дзержинского, Московской, Российской, Селезнева, Ростовском шоссе, Западном обходе, а также на трассе Краснодар—Кропоткин и вблизи хутора Ленина.