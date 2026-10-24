В Краснодаре утром в субботу работают 92 АЗС
В Краснодаре по состоянию на утро 24 октября работают 92 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 71 АЗС, АИ-95 — на 58, АИ-100 — на 18. Дизельное топливо есть на 88 заправках, сообщили в муниципальном центре управления города.
Топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнёр», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». Заправки расположены в разных районах города, в том числе на улицах Уральской, Дзержинского, Московской, Российской, Селезнева, Ростовском шоссе, Западном обходе, а также на трассе Краснодар—Кропоткин и вблизи хутора Ленина.
На ряде АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 16 заправок временно не продают горючее, семь объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В муниципальном центре управления предупредили, что ситуация с наличием топлива в течение дня меняется.