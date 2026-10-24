В уральском Банке России прокомментировали решение оставить ставку на уровне 14%
Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова прокомментировала решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, принятое ЦБ 23 октября. По словам госпожи Мясниковой, это необходимо для возвращения к целевому показателю инфляции в 4%.
По словам госпожи Мясниковой, в сентябре рост цен в стране остался повышенным. В Свердловской области годовая инфляция выросла и составила 6,8%, это немного выше, чем в целом по России.
«Основной вклад внесла ситуация с моторным топливом: сложности в поставках привели к росту цен на АЗС. Удорожание перевозок транслируется и в цены прочих товаров и услуг»,— сказала глава уральского управления ЦБ.В частности, подорожали электроника и бытовая техника из-за роста затрат на логистику.
Потребительская активность жителей региона постепенно замедляется, они стали более осторожно планировать крупные покупки. Розничное кредитование растет умеренно — за год в Свердловской области его объем увеличился на 7,5%. При этом объем средств населения на вкладах за год вырос на 11% и к сентябрю достиг 1,7 трлн рублей. Ставки по депозитам при этом остаются привлекательными и перекрывают инфляцию.
«Бизнес адаптируется к текущим условиям. По нашим опросам, в октябре уральские предприниматели стали более оптимистично оценивать условия для ведения бизнеса»,— сказала Марина Мясникова. Ценовые ожидания бизнеса, по данным ЦБ, выросли в сентябре-октябре.
Важным фактором госпожа Мясникова назвала ситуацию на рынке труда. По данным опросов регулятора, острота кадрового дефицита постепенно снижается: предприятия реже сообщают о нехватке сотрудников, а планы по индексации зарплат становятся более сдержанными.
При этом безработица в регионе остается одной из самых низких в стране (около 1,9%). По словам главы уральского ГУ ЦБ, избежать сокращений на предприятиях, столкнувшихся со снижением спроса, помогают механизмы неполной занятости.
Как отметила Марина Мясникова, пауза в снижении ставки обусловлена сохранением повышенного устойчивого роста цен и высоких инфляционных рисков. Регулятору потребуется время для оценки восстановления производственных мощностей, влияния бюджетных расходов на ценовую динамику и скорости снижения инфляционных ожиданий.