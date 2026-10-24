В уральском Банке России прокомментировали решение оставить ставку на уровне 14%

Потребительская активность жителей региона постепенно замедляется, они стали более осторожно планировать крупные покупки. Розничное кредитование растет умеренно — за год в Свердловской области его объем увеличился на 7,5%. При этом объем средств населения на вкладах за год вырос на 11% и к сентябрю достиг 1,7 трлн рублей. Ставки по депозитам при этом остаются привлекательными и перекрывают инфляцию.