Выставка «Граница света», трибьют-шоу «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою» и концерт Елки
Куда сходить в Новосибирске с 24 по 30 октября
Где пройдет трибьют-шоу «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою», когда состоится концерт Елки и что ждет гостей выставки «Граница света» омской художницы Анастасии Гуровой.
24 октября (суббота)
В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка омского художника-графика Анастасии Гуровой «Граница света». В экспозиции представлено около 90 произведений, раскрывающих выразительную силу черно-белой графики. Проект позволяет по-новому взглянуть на возможности графики и проследить, как из лаконичных средств рождается сложная образность и как граница между черным и белым формирует свет. Выставка доступна с 12:00.
В Новосибирском государственном краеведческом музее состоится концерт солистов оперной труппы НОВАТа. Музыканты исполнят арии и дуэты, которые звучали в легендарных фильмах, и песни из киномюзиклов. Начало в 17:00.
25 октября (воскресенье)
В лофт-парке «Подземка» пройдет трибьют-шоу «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою». Музыканты «Сектора Газа» при поддержке старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских — и участников группы соберутся, чтобы почтить память человека, который объединил их своим творчеством. Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков — имена с обложек кассет «Сектора Газа» из 90-х. Зрители увидят их в этот вечер на сцене. Начало в 19:00.
26 октября (понедельник)
В ДК Железнодорожников выступит актер Евгений Гришковец. Он представит моноспектакль «Хорошая лекция». На сцене Евгений Гришковец перевоплощается в собирательный образ веселого и доброго университетского преподавателя. Начало в 19:00.
27 октября (вторник)
В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит певица Елка (Елизавета Иванцива). Она является автором хитов «Город обмана», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Грею счастье» и многих других. Эти и другие композиции музыкант исполнит в рамках своего тура. Начало в 19:00.
28 октября (среда)
В кинотеатре «Победа» покажут картину «Алеша Птицын вырабатывает характер». Мероприятие пройдет в рамках проекта «100 лет — 100 причин ходить в кино». Фильм был снят на киностудии «Ленфильм» в 1953 году. Режиссер Анатолий Граник экранизировал драматургию писательницы Агнии Барто, соединив камеру оператора Евгения Шапиро и эксцентричную музыку композитора Олега Каравайчука. Начало в 11:15.
29 октября (четверг)
В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт Ровшана Мамедкулиева — российского классического гитариста-виртуоза, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных. Впервые в сопровождении оркестра народных инструментов он исполнит концерт для гитары с оркестром Александра Чайковского. Начало в 19:00.
30 октября (пятница)
В Доме джаза выступит выпускник колледжа Беркли в Бостоне (США) пианист Евгений Лебедев. Он представит концерт «Цветные сны черно-белых клавиш». В программе авторский джаз, а также аранжировки известных классических и популярных композиторов. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).