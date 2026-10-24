Выставка «Граница света», трибьют-шоу «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою» и концерт Елки

В лофт-парке «Подземка» пройдет трибьют-шоу «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою». Музыканты «Сектора Газа» при поддержке старшей дочери Юрия Хоя — Ирины Клинских — и участников группы соберутся, чтобы почтить память человека, который объединил их своим творчеством. Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков — имена с обложек кассет «Сектора Газа» из 90-х. Зрители увидят их в этот вечер на сцене. Начало в 19:00.