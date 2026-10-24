В Екатеринбурге 27 октября оркестр филармонии сыграет на строительных инструментах

Музыканты-ударники признались, что никогда не думали, что после консерватории будут играть на ведрах. В композиции Артура Зобнина ритмы остаются теми же, что и на обычных инструментах, просто звук получается другим. Ноты для необычных ударных прописываются по той же системе, что и для классических. На каждой строчке в партитуре указан свой «инструмент».