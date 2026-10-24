В Екатеринбурге 27 октября оркестр филармонии сыграет на строительных инструментах
В Свердловской филармонии стартует новый сезон проекта «Лаборатория современной музыки». Его откроет 27 октября концерт «Петербургский ренессанс». Вместе с Уральским молодежным симфоническим оркестром на одной сцене зазвучат ведра, молотки, киянки и деревянные бруски, сообщили организаторы.
В программе заявлены четыре премьеры композиторов из Санкт-Петербурга: Светланы Лавровой, Артура Зобнина, Леонида Резединова и Настасьи Хрущевой. Все их сочинения посвящены созданию воображаемых саундтреков к фильму о городе на Неве.
Композитор Артур Зобнин в концерте для кларнета «Я — вечный Петербург» добавил индустриальные звуки городской суеты, чтобы передать авангардное настроение Ленинграда начала XX века. «Это достаточно абстрактная музыка, поэтому самое главное — расслабиться и не воспринимать ее как что-то отпугивающее. Произведение талантливо сделано и наполнено звуками города. Тут для каждого человека большой полет для фантазии»,— рассказал главный дирижер молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов.
Отдельно Дмитрий Филатов подчеркнул, что работа с современной музыкой дает возможность пообщаться с живым автором и понять, что его вдохновляло.
Музыканты-ударники признались, что никогда не думали, что после консерватории будут играть на ведрах. В композиции Артура Зобнина ритмы остаются теми же, что и на обычных инструментах, просто звук получается другим. Ноты для необычных ударных прописываются по той же системе, что и для классических. На каждой строчке в партитуре указан свой «инструмент».
По словам руководителя проекта Александры Шакирьяновой, «Лаборатория современной музыки» продолжится встречей-диалогом с композиторами. После концерта впервые состоится «пострефлексия» с участием слушателей, музыкантов и дирижера.