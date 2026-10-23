В Краснодаре звучат сирены, идет отражение атаки БПЛА

Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в подземном переходе, паркинге или цокольном этаже ближайшего здания. Не следует прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Находящимся в машине необходимо покинуть ее и найти укрытие.