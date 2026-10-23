В Краснодаре звучат сирены, идет отражение атаки БПЛА
В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в безопасных местах.
Находящимся дома рекомендуют оставаться в помещении, выбрать комнату без окон и держаться подальше от окон и дверей. Пользоваться лифтом и оставаться на лестничных площадках не следует.
Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в подземном переходе, паркинге или цокольном этаже ближайшего здания. Не следует прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Находящимся в машине необходимо покинуть ее и найти укрытие.
О замеченных беспилотниках следует сообщать по единому номеру экстренных служб 112. Жителей также предупредили о недопустимости публикации фото- и видеоматериалов с беспилотниками, местами их падения, работой систем ПВО и оперативных служб. За такие публикации, согласно предупреждению, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Горожан призвали дождаться отмены сигнала опасности и следить за информацией в официальных источниках.