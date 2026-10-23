Более 30 временных дамб после подтоплений в Ялте
В Ялте продолжаются аварийно-спасательные работы после выхода рек из берегов. Спасатели возводят временные дамбы, расчищают русла рек и укрепляют защитные сооружения для предотвращения подтоплений жилых домов и социальных объектов. В работах задействованы более 315 человек и 54 единицы техники, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
На месте происшествия продолжает работу межведомственный штаб под руководством начальника регионального управления МЧС Аркадия Ожигина. Специалисты уточняют задачи с учетом оперативной обстановки, распределяют силы и средства, а также контролируют работы на наиболее сложных участках.
Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Ялта организовали три района и семь участков проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
По данным МЧС, нарастающим итогом в зоне проведения работ возвели 35 временных дамб общей протяженностью 2,8 тыс. м. Для их сооружения использовали 5,9 тыс.мешков. Кроме того, вывезли 1,9 тыс. куб. м грунта и расчистили 120 м русел рек Гува и Кара-Баир. Также была сооружена защитная преграда из форменно-бетонных блоков длиной 24 м.
Работы по возведению временных дамб продолжаются. На участках, где строительство завершено, спасатели контролируют состояние защитных сооружений.
Дополнительно для укрепления дамб и перекрытия опасных участков в зонах подтопления готовят мешки с песком. За день при участии волонтеров удалось подготовить около 3 тыс. таких мешков. Их планируют использовать для усиления защитных сооружений и защиты жилых домов и социальных объектов от воды.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств численностью более 315 человек. В работах задействованы 54 единицы техники.