Более 30 временных дамб после подтоплений в Ялте

По данным МЧС, нарастающим итогом в зоне проведения работ возвели 35 временных дамб общей протяженностью 2,8 тыс. м. Для их сооружения использовали 5,9 тыс.мешков. Кроме того, вывезли 1,9 тыс. куб. м грунта и расчистили 120 м русел рек Гува и Кара-Баир. Также была сооружена защитная преграда из форменно-бетонных блоков длиной 24 м.