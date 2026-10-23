В Краснодаре продажи новых зимних нешипованных шин выросли на 19%

В то же время продажи нешипованных шин с пробегом сократились на 6%. Чаще всего покупатели выбирали Pirelli, на которые пришлось 9% продаж. Средняя стоимость комплекта составила 22 тыс. руб. Далее следуют Bridgestone с долей 8% и средней ценой 16 тыс. руб., а также Yokohama с долей 7% и стоимостью 15 тыс. руб. Наиболее заметно продажи выросли у «Белшины» (+86%), Cordiant (+28%) и Hankook (+21%).