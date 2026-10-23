В Краснодаре продажи новых зимних нешипованных шин выросли на 19%
В Краснодаре в III квартале 2026 года продажи новых зимних нешипованных шин выросли на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, шипованных — на 8%. При этом на платформе «Авито» пользователи чаще покупали автомобильную резину с пробегом. Такие данные представили аналитики сервиса.
В сегменте новых шипованных шин наибольшая доля продаж пришлась на Ikon Tyres — 22%. Средняя стоимость нового комплекта составила 14 тыс. руб. На втором месте оказался Hankook с долей 9% и средней ценой 10 тыс. руб. Третью позицию занял Cordiant, также с долей 9%. Его комплект в среднем стоил 7 тыс. руб. Наиболее заметно продажи выросли у Ikon Tyres — в 2,5 раза, Cordiant и Michelin — в два раза у каждого бренда.
Продажи шипованных шин с пробегом за год увеличились на 11%. Лидером стали Ikon Tyres с долей 17% и средней ценой нового комплекта 13 тыс. руб. Далее расположились Yokohama с долей 8% и средней стоимостью 12 тыс. руб., а также Bridgestone с долей 7% и ценой 9 тыс. руб. Наиболее выраженный рост продаж в этой категории показали Yokohama (+80%), Pirelli (+56%) и Bridgestone (+45%).
Среди новых нешипованных моделей продажи сильнее всего выросли у Kapsen — в восемь раз, Sonix — в 2,5 раза и Hankook — на 89%. Наибольшая доля продаж пришлась на Pirelli — 9%. Средняя стоимость комплекта составила 16 тыс. руб. У Kapsen показатель достиг 8%, а цена — 5 тыс. руб. Hankook занял третье место с долей 7% и средней стоимостью 22 тыс. руб.
В то же время продажи нешипованных шин с пробегом сократились на 6%. Чаще всего покупатели выбирали Pirelli, на которые пришлось 9% продаж. Средняя стоимость комплекта составила 22 тыс. руб. Далее следуют Bridgestone с долей 8% и средней ценой 16 тыс. руб., а также Yokohama с долей 7% и стоимостью 15 тыс. руб. Наиболее заметно продажи выросли у «Белшины» (+86%), Cordiant (+28%) и Hankook (+21%).
По данным «Авито», доля шин с пробегом составляет 59% среди продаж шипованных моделей и 52% среди нешипованных. В среднем бывшая в употреблении резина обходится покупателям на 35% дешевле новой.
«Ключевая особенность зимних шин — не наличие шипов или ламелей, а состав резины. Для достаточного сцепления с дорогой при отрицательной температуре она должна быть достаточно мягкой», — отметил руководитель по развитию бизнеса категории «Шины и диски» Роман Шемет.
По его словам, на шипованные модели приходится 65% всех продаж шин. Кроме того, при покупке комплекта на «Авито» пользователи могут компенсировать до 3 тыс. руб. расходов на шиномонтаж, загрузив чек из сервиса в специальную форму на сайте.