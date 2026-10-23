«Краснодар» сыграл вничью с московским «Динамо» в Молодежной футбольной лиге
Молодежная команда «Краснодара» сыграла вничью с московским «Динамо» в матче 27-го тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Встреча состоялась 23 октября в Новогорске и завершилась со счетом 2:2.
Первым счет в матче открыл игрок «Краснодара» Ярослав Крючков, отличившийся на третьей минуте встречи. Московская команда сравняла счет на 12-й минуте благодаря голу Ивана Жунаева. На 38-й минуте Андрей Михайленко забил второй мяч «Динамо», выведя хозяев вперед.
Во втором тайме «Краснодар» смог отыграться. На 74-й минуте Эльдар Гусейнов забил второй гол команды, установив окончательный счет матча — 2:2.
По итогам встречи «Краснодар» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице дивизиона А Молодежной футбольной лиги. Московское «Динамо» с 31 очком располагается на десятой строчке.
В других матчах игрового дня петербургский «Алмаз-Антей» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0, московское «Чертаново» победило тольяттинскую «Академию Коноплева» — 3:2. Воронежский «Факел» оказался сильнее «Ростова» — 2:0, а петербургский «Зенит» выиграл у «Нижнего Новгорода» со счетом 2:1.
Московский ЦСКА разгромил столичную «Родину» со счетом 5:1. Казанский «Рубин» победил московский «Локомотив» — 3:1. Встреча московского «Спартака» и махачкалинского «Динамо» завершилась вничью — 2:2.