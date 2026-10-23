В Энгельсском районе часть рейсов отменят с 26 октября
С 26 октября часть автобусов в Энгельсском районе перейдут на зимнее расписание. Отменяется десять рейсов, сообщили в администрации района.
Среди отмененных маршруты № 214, № 224 (до дач «Детский санаторий» и «Волжанка»), № 234, № 234А, № 364, № 351, № 271А, № 276Д и № 416Д. Все они вели к дачам и селу Ленинское.
До 31 октября включительно продолжат работать четыре сезонных дачных маршрута: № 269, № 270, № 275 и № 351Б. Уточнить расписание можно в диспетчерской службе.