Тяжелый люкс: золотые цепи, как в 80-х, и барочный жемчуг

Забудьте об ассоциациях с семейными драгоценностями и воскресным обедом у бабушки. В моде многоярусные ожерелья, крупные барочные бусины, длинные серьги и сочетания с позолоченным металлом. Чем меньше жемчужина похожа на идеальный шарик с ювелирной витрины, чем неправильнее ее форма, тем лучше. Valentino предлагает носить такие украшения с мужским жакетом, косухой и другими вещами, которые не дают образу превратиться в портрет примерной выпускницы института благородных девиц. Контраст — наше все.