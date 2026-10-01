Тяжелый люкс: золотые цепи, как в 80-х, и барочный жемчуг
Узнали у стилиста о главных аксессуарных трендах осени и зимы.
После нескольких сезонов тихой роскоши и украшений, которые нужно рассматривать с лупой, модный маятник качнулся в другую сторону. На смену незаметным цепочкам и серьгам-пусетам пришли аксессуары, которые могут стать главными героями образов,— все внимание теперь на них.
Золото, которое видно из космоса
В новом сезоне металл не знает слова «деликатность». Saint Laurent, Mugler и Celine предлагают массивные серьги-капли, цепи с крупными звеньями, широкие каффы и кольца-печатки — все с приветом из культовых 80-х. Выглядит так, будто вы не просто пришли на вечеринку, а владеете заведением. Чтобы не переборщить с эффектом новогодней елки, носите крупное золото с простыми вещами. Массивные серьги — с белой рубашкой, крупные яркие колье — с черной водолазкой, широкие браслеты — с серым кашемиром.
Жемчуг с темным прошлым
Забудьте об ассоциациях с семейными драгоценностями и воскресным обедом у бабушки. В моде многоярусные ожерелья, крупные барочные бусины, длинные серьги и сочетания с позолоченным металлом. Чем меньше жемчужина похожа на идеальный шарик с ювелирной витрины, чем неправильнее ее форма, тем лучше. Valentino предлагает носить такие украшения с мужским жакетом, косухой и другими вещами, которые не дают образу превратиться в портрет примерной выпускницы института благородных девиц. Контраст — наше все.
Ушанка не только для гор
Меховые шапки теперь официально могут покинуть границы Красной Поляны, Домбая и Архыза. Бренды предлагают подружить ушанки с классикой. Miu Miu советует носить головной убор в компании очков-авиаторов и деловых костюмов, Louis Vuitton — сочетать с короткими куртками и классическими бежевыми тренчами.
Перчатки выше локтя
Замша, вельвет, тиснение под крокодила и змею — в этом сезоне перчатки вызывают огонь на себя и готовы привлекать внимание. Цвета — глубокие, осенние: бордовый, горчичный, изумрудный, охра. Такие модели эффектно дополнят черные, коричневые пальто и полушубки. Еще одно нововведение — максимальная длина. Закатывайте рукава или выбирайте верхнюю одежду без них: утепленные жилетки, накидки, пончо. Идеально дополнить образ крупными браслетами.