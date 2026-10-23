Волгоградская область заложила в бюджет 2027–2029 годов рост ВРП до 2 триллионов

Инфраструктурный блок предусматривает 9,6 млрд руб. на развитие ЖКХ, более 2,2 млрд руб. на благоустройство и 2,4 млрд руб. на улучшение жилищных условий граждан. При федеральном софинансировании продолжится строительство ключевых объектов, включая третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу. Дорожный фонд региона на 2027 год сформировали в размере 26,2 млрд руб. Средства из областной казны также пойдут на ремонт и содержание улично-дорожной сети в муниципалитетах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов и подъездов к школам, медучреждениям и другим социальным объектам.