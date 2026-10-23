Волгоградская область заложила в бюджет 2027–2029 годов рост ВРП до 2 триллионов
Упор сделали на соцподдержку, инфраструктуру и общественный транспорт
Участники общественных слушаний одобрили проект главного финансового документа Волгоградской области на 2027–2029 годы, сообщила пресс-служба регионального правительства. В обсуждении приняли участие первый заместитель губернатора Александр Дорждеев, парламентарии, представители исполнительной власти, главы муниципалитетов, эксперты и общественники. Доклад о параметрах бюджета представила врио председателя Комитета финансов Ирина Пешкова. После доработки документ рассмотрят депутаты Волгоградской областной Думы.
По оценке господина Дорждеева, прогнозные показатели социально-экономического развития региона предполагают поступательную динамику. В 2027 году валовой региональный продукт (ВРП) Волгоградской области может приблизиться к 1,9 трлн руб., а в 2028 году — превысить 2 трлн руб. Бюджетная политика в новом цикле, подчеркивается в документе, останется ориентированной на безусловное выполнение социальных обязательств и устойчивость финансов региона. Одним из важных приоритетов назвали поддержку участников специальной военной операции и членов их семей — соответствующие выплаты предусмотрены в полном объеме.
Социальные расходы на 2027 год запланированы в объеме свыше 100 млрд руб. Наиболее крупные статьи: образование (41,9 млрд руб.), здравоохранение (33,7 млрд руб.), социальная политика (28,5 млрд руб.), физическая культура и спорт (3,6 млрд руб.). На адресные меры поддержки и социальные услуги жителям выделили 19,7 млрд руб. Основной акцент финансисты сделали на помощи пожилым, многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим категориям, нуждающимся в дополнительной защите.
Инфраструктурный блок предусматривает 9,6 млрд руб. на развитие ЖКХ, более 2,2 млрд руб. на благоустройство и 2,4 млрд руб. на улучшение жилищных условий граждан. При федеральном софинансировании продолжится строительство ключевых объектов, включая третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу. Дорожный фонд региона на 2027 год сформировали в размере 26,2 млрд руб. Средства из областной казны также пойдут на ремонт и содержание улично-дорожной сети в муниципалитетах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов и подъездов к школам, медучреждениям и другим социальным объектам.
Транспортное направление, отдельно обозначенное губернатором Андреем Бочаровым, получит 4,6 млрд руб. в 2027–2029 годах на обновление подвижного состава. Власти планируют закупить около 400 автобусов на сжиженном природном газе, порядка половины техники может поступить в регион в 2027 году. Также в бюджете предусмотрели средства на капитальный ремонт трамвайных путей Волгограда, в том числе в Красноармейском районе, и комплексную модернизацию 20 составов. Отдельно отмечено, что муниципалитеты получат в 2027 году 76 млрд руб.