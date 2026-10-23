В Севастополе бензин на заправках «ТЭС» начнут продавать без лимитов
В Севастополе с 00:00 на всех автозаправочных станциях сети «ТЭС» бензин всех марок будет доступен в свободной продаже без лимитов и ограничений. Топливо будут отпускать при наличии, сообщили в правительстве города.
На АЗС «ТЭС» также будут доступны три вида субсидированного топлива по цене не выше 100 руб. за литр. Речь идет о бензине марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельном топливе. Газ будет стоить 90 руб. за литр, бензин АИ-95 NP — 130 руб. за литр.
На заправках сети «АТАН» по субсидированной цене не выше 100 руб. за литр можно будет приобрести бензин марки АИ-92 на 16 автозаправочных станциях. Дизельное топливо по этой цене будет доступно на 12 АЗС сети.
Кроме того, в свободной продаже на заправках «АТАН» будут бензин АИ-100, АИ-95 Ultra и дизельное топливо Ultra.
Отпуск топлива будет осуществляться за наличный расчет. В связи с изменением порядка продажи онлайн-карта топлива больше не будет работать. Как пояснили в правительстве Севастополя, ее использование возможно только при условии отпуска топлива по QR-кодам.