В Севастополе бензин на заправках «ТЭС» начнут продавать без лимитов

На АЗС «ТЭС» также будут доступны три вида субсидированного топлива по цене не выше 100 руб. за литр. Речь идет о бензине марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельном топливе. Газ будет стоить 90 руб. за литр, бензин АИ-95 NP — 130 руб. за литр.